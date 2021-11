Tra i problemi che la Sampdoria deve affrontare c'è anche quello dell'infortunio a Mikkel Damsgaard. Il centrocampista blucerchiato si è fermato con la Nazionale per un problema al ginocchio sinistro, e in seguito ha accusato un'infezione al ginocchio destro, che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento in artroscopia.



Damsgaard, scrive Sampnews24.com, ha iniziato il primo ciclo di cure fisioterapiche, rispettando il programma preparato dallo staff sanitario genovese. I tempi di recupero, al netto di possibili ricadute, danno un suo rientro comunque non prima della metà di dicembre.