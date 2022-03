Dopo mesi di calvario e anche preoccupazione, il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard vede il rientro e il possibile ritorno a Genova. Il giocatore danese da tempo sta svolgendo un programma di recupero in una clinica specializzata proprio in Danimarca, struttura a cui si appoggia anche la sua Nazionale, le sedute vanno bene e finalmente trapela ottimismo.



La data del ritorno di Damsgaard a Genova è stata fissata, e dovrebbe essere il 28 marzo. Da quel giorno in poi, il ragazzo classe 2000 sarà a Bogliasco per rientrare gradatamente in gruppo. La speranza per Giampaolo è di averlo a disposizione per le ultime 5 o 6 gare della stagione.