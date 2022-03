A gennaio, laha pescato dall'Ascoli un trequartista che ha subito ben impattato in blucerchiato. Si tratta del numero undici Abdelhamid, giocatore intenzionato a rimanere a lungo a Genova: "" ha detto a Il Secolo XIX il giocatore, che ora ha recuperato pure una buona condizione fisica: "Molto meglio, sono in ottima forma. Giampaolo mi aiuta con tanti consigli: la A è più dura della B in cui ero fino a poco fa. Sono molto contento del mio inizio qui: il mister mi dà tanta fiducia, lo ringrazio. E sono felice del gol alla Juve ma non basta fare bene 30' o segnare un gol: l' obiettivo è dare una mano alla squadra ogni settimana, voglio far vedere di più in tante altre gare. I compagni mi aiutano, su tutti Ekdal e Colley. Con Conti e Micarelli a fine allenamento parliamo tanto, bello lavorare così".Forse il debutto in A poteva arrivare prima? "Negli ultimi 2-3 anni sono migliorato tanto, nel gioco con la palla, nei movimenti senza, tecnicamente e fisicamente: sono arrivato in A nel momento perfetto per fare il massimo. L'anno e mezzo in B ad Ascoli mi ha aiutato. Rispetto al passato è molto importante anche in quale squadra sei:il mister mi apprezza, il suo calcio è adatto a me. Dopo tanta scuola qui ora sono all'università".Sabiri ha una grande motivazione per rimanere in Serie A, è il riscatto da parte della Samp: "Sì, voglio restare,". Specialità della casa, il calcio di punizione: "Ho imparato questo modo speciale di tirare negli ultimi 7-8 anni. All'epoca avevo visto un video di Cristiano Ronaldo sulle punizioni e poi di Juninho Pernambucano: dopo che ho visto il brasiliano mi sono detto "voglio tirare anche io così, questa è magia, mette in difficoltà il portiere". Così ho iniziato ad allenarmi tanto e lo faccio ancora a fine allenamento. Qui in tanti hanno un ottimo tiro, a partire da Quagliarella e Candreva ma se mi dicono di tirare io ci provo".A colpire Giampaolo è stata anche la sicurezza di Sabiri: "Sì, al 100%. Vede, io so da dove vengo. Sonomentre ora so di avere la fortuna di fare il calciatore in A, con una maglia importante. Questa è la mia forza: gioco sempre per vincere non mi interessa chi ho di fronte, gioco con la testa libera. Con il Venezia sarà una gara molto importante ma conta solo vincere. Non importa chi fa gol o assist, va bene un autogol. Ora la situazione è difficile ma sono sicuro, ci salveremo, siamo molto più forti della nostra posizione. Anche da fuori la Samp non mi sembrava squadra che deve giocare per salvarsi. Ho sfidato il Venezia in B, giocano bene ma dobbiamo giocare per vincere. Venezia, Juve, non conta: bisogna sempre provare a vincere".La scelta del numero ha qualche significato speciale? "No. Per me c'è solo un numero speciale, che ho: non perché sono il più importante ma perché corrisponde al mio ruolo da trequartista. L'11 era il più vicino al 10 e l'ho preso. Ruolo? Sono partito da ala sinistra nel 4-3-3. Poi ho fatto anche il play, la mezzala, l'attaccante. Il ruolo in cui rendo meglio penso sia il trequartista ma gioco dove decide il mister" Oltretutto, su Sabiri c'è un retroscena di mercato: lo voleva il Genoa: "Sì, ho parlato anche con loro in estate.".