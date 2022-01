Il caso di Mikkel Damsgaard, in casa Sampdoria, ha assunto i contorni del mistero. Per il giocatore danese, fuori da oltre tre mesi, inizialmente era stata fatta trapelare una diagnosi piuttosto ottimistica. Addirittura, indiscrezioni avevano fatto sapere di un suo possibile ritorno già per dicembre. Ovviamente, la realtà dei fatti era ben diversa, e ora per il centrocampista le tempistiche sembrano essersi allungate ulteriormente.



Secondo Il Secolo XIX, infatti, il suo rientro sarebbe slittato ancora. ​Il suo ritorno a Genova è stato posticipato perché è stata annullata la visita di controllo in programma in questi giorni in Liguria. Tutto rimandato a fine gennaio, dunque, con il giocatore ancora in Danimarca.



Stando al quotidiano, lo staff medico blucerchiato è in contatto con la clinica in cui Damsgaard sta facendo riabilitazione, e siccome le notizie sarebbero relativamente buone, si sarebbe voluto evitare un viaggio rischioso in tempi di Covid. Non ci sarebbero più tracce dell’infezione che lo aveva costretto al ricovero e all’operazione chirurgica, ma l'obiettivo adesso sarebbe avere a disposizione Damsgaard per metà febbraio, quando di mesi ne saranno passati quattro e mezzo.