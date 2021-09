Non sono buone notizie quelle che arrivano dal centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, rientrato ieri a Bogliasco dopo gli impegni con la Svezia e un infortunio patito con la sua selezione. L'ex Cagliari è in forte dubbio per la partita di domenica contro l'Inter.



Ekdal ha patito un risentimento alla schiena in seguito ad una rotazione del bacino. Oggi la Samp lo sottoporrà nuovamente ad alcuni trattamenti, le seu condizioni verranno nuovamente valutate ma pare difficile un suo impiego contro i nerazzurri.