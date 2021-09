Sono cinque al momento gli indisponibili per la Sampdoria per la partita contro l'Inter. Sono Murru, Torregrossa, Vieira, Gabbiadini e Ekdal. Questo il report del club blucerchiato: "​Nicola Murru, Ernesto Torregrossae Ronaldo Vieira hanno svolto sedute individuali sul campo. Prosegue il proprio percorso personalizzato Manolo Gabbiadini, soltanto terapie e fisioterapia invece per Albin Ekdal. Seduta di scarico infine per Kristoffer Askildsen, Mikkel Damsgaard, Morten Thorsby e Maya Yoshida, rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio".