Come al solito, Manolo Gabbiadini si è rivelato fondamentale per la Sampdoria, siglando il quarto gol più rapido nella storia blucerchiata, dopo soli 38 secondi dal fischio d’inizio con il Venezia. La punta però nel secondo tempo è stata costretta ad uscire prima del termine del match per un fastidio al ginocchio.



Gabbiadini, nella ripresa, si è accomodato in panchina applicando del ghiaccio sull’articolazione. Il cambio è stato precauzionale, per evitare di aggravare eventuali problematiche, dal momento che il numero 23 aveva sentito ‘bruciare’ la zona interessata. Il suo impiego con la Roma però è a forte rischio, perchè ci sono pochi giorni per recuperare e difficilmente D’Aversa deciderà di metterlo a repentaglio.