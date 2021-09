Continua l’iter di recupero per Manolo Gabbiadini, che ormai vede il rientro. L’obiettivo della Sampdoria è quello di evitare ricadute, o altri problemi, quindi lo staff blucerchiato sta seguendo un iter di recupero assolutamente senza fretta, senza forzare, anche perché D’Aversa, per il momento, nel reparto è corretto.



Secondo Il Secolo XIX Gabbiadini potrebbe tornare arruolabile tra tre sole partite. Il numero 23 potrebbe tornare agli ordini di D’Aversa durante la settimana pre Udinese, ad inizio ottobre. Difficile possa farcela per la sfida di fine settembre, al cospetto della Juventus.