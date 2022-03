Non sono stati ancora smaltiti del tutto da Sebastian Giovinco i problemi fisici che ne hanno condizionato l'impiego e il rendimento a Genova, sponda Sampdoria, sin dal giorno del suo approdo a Bogliasco. Recentemente l'attaccate è stato anche impiegato da Giampaolo, ma soltanto per pochi minuti e comunque la situazione non sembra pienamente risolta.



Secondo La Repubblica Giovinco, pur essendosi allenato con il resto del gruppo, continua a soffrire del risentimento al polpaccio che lo aveva fermato all'inizio della sua avventura genovese. L'allenatore della Samp ha intenzione di puntare su di lui in questo finale di stagione, ma prima il calciatore dovrà ritrovare la condizione migliore.