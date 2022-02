Il nuovo attaccante della Sampdoria Sebastian Giovinco dovrà ritardare ancora il suo primo 'assaggio' ufficiale di blucerchiato. Il giocatore, arrivato nelle scorse settimane da Toronto, è stato costretto a saltare la trasferta di Milano per un problema al polpaccio. E lo scenario potrebbe ripetersi anche sabato.



Giovinco, ancora alle prese con il fastidio, presumibilmente non sarà convocato per la partita con i toscani. Potrebbe seguire la partita dal Ferraris, ma difficilmente riuscirà ad andare in panchina. Appuntamento rimandato, quindi, a Bergamo o a Udine per il fantasista classe '87, arrivato a Genova per sostituire l'infortunato Manolo Gabbiadini.