La Sampdoria freme per recuperare Keita Baldé. Il grande colpo estivo blucerchiato sino ad oggi non si è praticamente visto, anche a causa dell'ultimo infortunio patito, e sta seguendo a Roma il programma di recupero della lesione al bicipite femorale destro accusata ormai un mese fa, durante l'allenamento del 4 novembre al Mugnaini.



La sua guarigione dal problema fisico, scrive Il Secolo XIX, starebbe proseguendo bene. Keita è entrato nella terza settimana di lavoro a Roma, è rientrato a Genova in un paio di occasioni per alcune sedute massofisioterapiche al Mugnaini ma ha svolto il resto della convalescenza nella Capitale. Ranieri, durante una conferenza stampa, aveva parlato di rientro a fine dicembre per il giocatore, che però sta facendo gli straordinari per recuperare prima.



L'obiettivo di Keita sarebbe quello di tornare a disposizione per la partita del 19 dicembre con il Crotone, o per quella successiva con il Sassuolo. In caso non ci riuscisse, comunque, il ritorno slitterebbe al 2021, per la partita del 3 gennaio. Il primo passaggio forzato sarà quello di rivederlo calciare il pallone a Bogliasco, impegnandosi poi in corse e scatti. La preoccupazione è quella di non affrettare i tempi, rischiando ricadute che potrebbero peggiorare il suo infortunio. Keita lavora per farsi rivedere prima delle feste, ma l'eventualità di un ritorno in campo per la sfida dell'Olimpico con la Roma che aprirà l'anno nuovo non va esclusa.