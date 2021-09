Tra i giocatori indisponibili in casa Sampdoria c'è anche Valerio Verre. D'Aversa sperava di poter contare sul fantasista scuola Roma già per la partita con l'Udinese ma il suo infortunio, un problema muscolare accusato qualche tempo fa, si è rivelato più serio del previsto.



Anche Verre quindi sembra destinato alle stesse tempistiche del compagno Manolo Gabbiadini. Secondo Sampnews24.com l'ex Verona tornerà a disposizione dopo la sosta, per la sfida con il Cagliari in programma in Sardegna il 16 ottobre prossimo.