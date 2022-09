Le buone notizie, per la Sampdoria, arrivano finalmente dal campo e da uno dei giocatori più attesi in questa stagione. Harry Winks è arrivato in estate dal Tottenham, accolto con grande entusiasmo dai tifosi blucerchiati, ma sino ad oggi il centrocampista inglese non si è mai visto, neppure tra i convocati. Il problema è un dolore alla caviglia sinistra, accusato al primo allenamento in blucerchiato, non ancora superato.



Finalmente però da Bogliasco arrivano buone notizie. Ieri Winks ha svolto tutta la seduta con i compagni, ed è stato esentato soltanto dalla partitella. La caviglia non sembra dargli più fastidio, il dolore pare ormai alle spalle, le sensazioni sono positive e la speranza è di averlo almeno tra i convocati per domenica, in occasione della partita con il Monza.