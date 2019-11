Laè in ansia per Bartosz, dopo che ieri l'esterno ha lasciato il ritiro della Polonia a causa di un infortunio al ginocchio - patito nella rifinitura pre Israele di venerdì scorso - che lo ha costretto il calciatore a rientrare in Italia. ​Questa mattina Bereszynski è arrivato a, per sottoporsi ad alcune visite di controllo. Nella Capitale ci sarà ad attenderlo personale della Samp, che lo condurrà nella struttura privata a cui si affida da tempo Corte Lambruschini.A seguito delle visite i blucerchiati decideranno come curare il terzino. In caso di esito positivo, si potrebbe procedere con unache avrebbe il vantaggio di evitare l'intervento in atroscopia. Qualunque sia la strada scelta, comunque, avrà come tempi di recupero non inferiori aiSecondo Il Secolo XIX Bereszynski potrebbe così tornare in campo soltanto verso la fine di gennaio.