Dopo il giorno e mezzo di riposo che ha fatto seguito alla trasferta di Udine, la Sampdoria si è ritrovata al “Mugnaini” per riprendere la preparazione in vista della sfida casalinga con il Napoli, sotto lo sguardo attento del responsabile dell’Area Tecnica, Walter Sabatini, e del direttore sportivo, Carlo Osti.



Nel tardo pomeriggio Marco Giampaolo ha diviso la rosa in due gruppi: seduta di riattivazione tra palestra e lavoro atletico sul campo per i blucerchiati maggiormente impiegati a Udine, mini partite a ranghi misti con la Primavera di Simone Pavan su campo ridotto per il resto dell’organico.



Lavoro individuale atletico sul campo 1 per Júnior Tavares; terapie e fisioterapie per Dennis Praet e Vasco Regini, dopo l’intenso lavoro di recupero agonistico svolto a Domodossola da venerdì a lunedì con il riabilitatore Umberto Borino. Domani, mercoledì, la squadra tornerà ad allenarsi a Bogliasco dove è in programma una doppia sessione di lavoro.