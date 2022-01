Da almeno un paio di sessioni di mercato il nome dell'esterno del Milan Andrea Conti viene accostato alla Sampdoria, specialmente da quando Roberto D'Aversa allena la squadra blucerchiata. Il futuro del terzino potrebbe essere in Toscana, perché l'Empoli sta provando a prelevarlo, ma nelle ultime ore il giocatore sarebbe tornato un obiettivo blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX il fatto che la dirigenza blucerchiata abbia fatto sapere a Faggiano di poter chiudere operazioni esclusivamente in prestito, o quasi, avrebbe fatto schizzare in alto nella gerarchie delle preferenze della Samp il nome di Conti. La Samp quindi tenterà di inserirsi in extremis tra il Milan e l'Empoli, vicina da parecchio tempo a chiudere per Conti.