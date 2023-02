Classici screzi di campo o qualcosa di più? L'Inter è di scena allo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria. Numerose sono state le occasioni fallite dai nerazzurri, fino ad ora poco incisivi e che non hanno mai impensierito la porta difesa di Audero. Lukaku è il primo a finire sul banco degli imputati, così tanto che Barella non ci ha visto più. Dopo una mancata difesa del pallone da parte del belga, il centrocampista azzurro sbraccia in direzione di Lukaku che, immediatamente, a tono, gli risponde: "Adesso basta, stai zitto e non ti permettere più. Vai a fan..., figlio di p......". Nervi tesi in casa Inter...