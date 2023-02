Sampdoria-Inter è il secondo posticipo del lunedì che chiude a partire dalle 20.45 al Ferraris di Genova la 22esima giornata di Serie A. Non un testa-coda puro, ma poco ci manca perché i padroni di casa di Dejan Stankovic (grande ex) stanno provando l'impossibile per uscire dalla zona retrocessione e il pareggio con il Monza si porta dietro tante scorie per come è arrivato. Più positivo il momento dei nerazzurri di Simone Inzaghi che arrivano alla gara dopo la vittoria nel derby che dà morale.



DOVE VEDERLA - Sampdoria-Inter, calcio d'inizio alle 20.45 di lunedì 13 febbraio al Ferraris di Genova sarà trasmessa in tv sulla piattaforma Dazn e su Sky che la farà vedere sui canali 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4k) e 251. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn, su Sky Go e su Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku.