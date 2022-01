Aggiornamenti importanti in casa Sampdoria, relativamente al futuro di Stefano Sensi. Dopo il ripensamento dei giorni scorsi, legato all'infortunio di Correa, l'Inter sembra essersi convinta a cedere il centrocampista in prestito ai blucerchiati.



Secondo Sky Sport i nerazzurri avrebbero deciso di sbloccare la trattativa e di tenere fede al patto fatto a suo tempo con la società di Corte Lambruschini. Sensi, che ha già accettato la destinazione, si trasferirà in prestito secco sino a giugno e già oggi potrebbe essere a Genova. Domani, entro le 12, è previsto invece il raduno a Coverciano.