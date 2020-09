Anche la situazione di Jeison Murillo potrebbe conoscere un’accelerata definitiva nei prossimi giorni. Oggi infatti scadrà il termine di presentazione della nuova offerta concesso dalla Sampdoria al Celta Vigo, che aveva preannunciato ai blucerchiati una proposta per il difensore colombiano. La Spagna comunque è sempre particolarmente vigile per l’ex Inter, dal momento che secondo Il Secolo XIX permangono i sondaggi di Real Sociedad, Cadice e ora pure Alaves.



Murillo però nelle ultime ore è stato accostato con insistenza anche ad un’altra società, ossia il Galatasaray. In Turchia i media locali stanno battendo con insistenza la notizia che la squadra di Istanbul, alla ricerca di un difensore di esperienza internazionale con le sue caratteristiche tecniche, avrebbe messo nel mirino il difensore classe 1992. In Italia si è parlato invece di Murillo come possibile soluzione per la difesa della Fiorentina.