Tra le fila della Sampdoria c'è sempre Jeison Murillo da piazzare. ll difensore, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia e costato oltre 13 milioni (prima tranche già pagata, ora il Doria dovrà versare la seconda) ha giocato la seconda metà di stagione al Celta Vigo, che vorrebbe trattenerlo offrendo però un milione per il prestito con diritto di riscatto. La Samp invece ha chiesto almeno 3 milioni per il prestito, trasformando il diritto in obbligo, e la trattativa si è arenata.



Nel frattempo però è spuntata una nuova pretendente a Murillo, ossia la Fiorentina. La squadra viola è alla ricerca di un difensore centrale, e secondo Il Secolo XIX avrebbe effettuato un sondaggio con la Samp per il giocatore ex Inter. Il colombiano però sembra preferire la meta spagnola, dove lo seguono anche Real Sociedad e Cadice.