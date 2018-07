Ormai si può dire: Jakub Jankto al 99% sarà un giocatore della Sampdoria. Di mezzo tra il centrocampista e il blucerchiato ci sono soltanto le visite mediche, che il calciatore sosterrà oggi presso il laboratorio Albaro a Genova. Ieri sera il giocatore ormai ex Udinese è atterrato alla Malpensa, da lì poi insieme al suo agente Riso ha viaggiato in auto sino all'AC Hotel di Corso Europa, sede anche dei ritiri blucerchiati, dove è arrivato attorno alle 23.



Questa mattina Jankto si sottoporrà alle visite mediche, e nel pomeriggio sarà a Bogliasco per un primo approccio con i nuovi compagni e mister Marco Giampaolo. Sono trapelati anche i dettagli dell'operazione: il giocatore guadagnerà un milione a stagione, e avrebbe pure già firmato nella tarda serata di ieri un quinquennale con il club di Corte Lambruschini. Inoltre all'Udinese dovrebbero andare circa 15 milioni di euro, la formula invece sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. Ai bianconeri spetterà anche una percentuale sulla futura cessione in caso di plusvalenza per la Samp. Al momento sembrerebbe non essere stata inserita alcuna clausola rescissoria all'interno dell'accordo tra il Doria e Jankto.