Jakub Jankto salva il centrocampo della Sampdoria. Sembra una forzatura, ma è così perchè il ceco arrivato in estate dall'Udinese, pur essendo in questo momento indietro nelle gerarchie di Marco Giampaolo, consentirà al mister di recuperare almeno un giocatore di ruolo in grado di completare il reparto mediano, insieme a Ekdal e Praet.



La squalifica di Linetty, arrivata a San Siro, aveva complicato i piani del tecnico: Barreto è sempre infortunato, Jankto nei giorni scorsi non stava bene e l'unica soluzione alternativa per l'allenatore doriano sarebbe stata quella di impiegare Jacopo Sala come mezzala. Oggi però Jankto dovrebbe rientrare in gruppo definitivamente, candidandosi in maniera credibile ad una maglia da titolare.



Ieri il numero 16 blucerchiato ha svolto insieme ai compagni la parte tattica al mattino, e nel pomeriggio per lunghi tratti dell'allenamento ha lavorato insieme ai compagni. Oggi pomeriggio invece Jankto dovrebbe rientrare stabilmente in gruppo, così da preparare al meglio la sfida di domenica, 'salvando' il centrocampo di mister Giampaolo.