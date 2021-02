Nelle ultime due partite, Jakub Jankto si è dovuto accomodare in panchina. Eppure sino ad oggi l'esterno ceco era stato uno dei migliori della Sampdoria. Le sue prestazioni, condite da 4 gol e 3 assist, hanno riacceso le sirene di mercato per un giocatore che sembrava essersi un po' perso. A gennaio Jankto è stato corteggiato ad esempio da campionati 'esotici' come la Turchia, senza successo però. Troppo presto per andare a svernare in serie meno competive, per un ragazzo dalle idee chiare.



Jankto a Genova sta bene, e lascerà la Sampdoria soltanto per un'offerta allettante. Recentemente lo hanno chiamato anche dalla Premier, sul piatto a gennaio c'era una proposta da una società inglese, respinta al mittente, così come il corteggiamento del Parma. L'obiettivo di Jankto, una volta conclusa la sua esperienza genovese, è quella di un'avventura all'estero, e il campionato che lo attrae maggiormente pare essere la Bundesliga. Il ceco prenderebbe in considerazione pure un'offerta dalla Premier League, ma presumibilmente soltanto da una società di fascia medio-alta.