Oggi si chiude il calciomercato, e per la Sampdoria non sono previste grosse novità, sia in entrata che in uscita. Il club blucerchiato potrebbe cercare un terzino sinistro, ma non dovrebbero neppure verificarsi particolari cessioni. I nomi maggiormente chiacchierati erano quelli di Omar Colley e Albin Ekdal, ma entrambi difficilmente si muoveranno da Genova.



Per il difensore centrale si attendevano offerte che però non sono pervenute a Corte Lambruschini. Il gambiano, fresco di rinnovo, resterà quindi alla Samp almeno sino all’estate, quando il Doria valuterà eventuali proposte. Sembra essersi sopito anche l’interesse per Ekdal, un altro che godeva di parecchi estimatori. Ci aveva provato il Parma, ma la Samp non vuole perdere uno dei giocatori più influenti nello spogliatoio.