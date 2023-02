La Sampdoria è pronta ad abbracciare un nuovo giocatore: gli acciacchi di Quagliarella, l'infortunio di Pussetto, i tempi biblici di recupero di De Luca e l'assenza di alternative in attacco hanno convinto la dirigenza a pescare nel mercato degli svincolati, un po' come fatto l'anno scorso per Giovinco, sperando di non ripetere l'esperienza fatta con l'ex Juve. Questa volta, in blucerchiato arriverà Jesé Rodriguez, ex Psg e Real Madrid.



GIA' A GENOVA - La trattativa è stata realmente lampo, tanto è vero che l'attaccante in questo momento è già a Genova per le visite mediche, che potrebbero svolgersi anche a breve. Il calciatore classe 1993 si trova nel capoluogo ligure per la firma sul contratto, che però potrà arrivare soltanto dopo l'ufficializzazione di Omar Colley al Besiktas. Jesé, 14 presenze e 2 gol in Turchia, avrebbe anche già accettato la (bassa) proposta contrattuale del club di Corte Lambruschini.