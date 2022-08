subito attento e reattivo sulla botta a distanza ravvicinata di McKennie. Mette una pezza anche in occasione della deviazione insidiosa di Ferrari a metà primo tempo. Strepitoso nel finale sulla conclusione di Kostic che poteva costare la partita alla Samp.spinge e difende, martella per due tempi e non lascia quasi mai un centimetro agli esterni di Allegri. Concentratissimo.ha un cliente scomodo come Vlahovic, che spesso gravita nella sua zona di campo. Il centrale blucerchiato non sbaglia mai. Con Colley si intende alla perfezione.semplicemente gigantesco. Governa la difesa, impone la sua legge e cancella gli attaccanti bianconeri. Enormemente cresciuto in questi anni.un suo errore in controllo spiana la strada a McKennie, per fortuna del terzino il centrocampista statunitense trova sulla sua strada un ottimo Audero. E’ l’unica sbavatura in una partita sempre propositiva e attenta.(dal 27’ s.t.difende con ordine)bravo a gettarsi in inserimento sul filtrante meraviglioso di Sabiri in avvio, non preciso e neppure troppo fortunato quando si ritrova di fronte a Perin. Si danna l’anima, i mezzi tecnici magari non sono eccezionali, ma ci mette una gran voglia.è ovunque, pressa e lotta in ogni zona del campo per un’ora. Quando la stanchezza inizia a farsi sentire, smarrisce un po’ lucidità, l’esempio è il pallone perso due volte e regalato alla Juve da cui nasce il gol poi annullato ai bianconeri. Giampaolo se ne accorge e lo cambia. Comunque l’errore non può macchiare un’ottima prestazione.(dal 22’ s.t.deve essere il raccordo tra centrocampo e attacco. Alcuni buoni possessi, qualche arabesco di troppo, ampiamente pareggiato nel conto economico dal tocco di prima ad imbucare Quagliarella).si abbassa sistematicamente in mezzo ai difensori a ricevere lo scarico palla quando la Samp è in possesso. Passi avanti ulteriori rispetto alla gara con l’Atalanta.(dal 33’ s.t.si piazza in una zona inedita, quasi da trequartista a ridosso di Quagliarella. In realtà, ha chiaramente il compito di pressare ogni uscita palla bianconera, aiutando Leris. Lo fa egregiamente).geniale, semplicemente splendida la palla che recapita sui piedi di Rincon in area di rigore quando il centrocampista blucerchiato centra la traversa a due passi da Perin. Cala sul lungo periodo, ma è sempre il più pericoloso tra i doriani.parte bene, decisamente più in forma rispetto alla prima uscita con l’Atalanta. Non è ancora al top, ha sessanta minuti di autonomia e si vede. Quando cala, Giampaolo lo toglie.(dal 27’ s.t.eccolo, uno dei più attesi. Con il suo ingresso, la Samp avanza Vieira e sposta Sabiri a sinistra, al posto di Djuricic. Non si nasconde, anzi si propone e dà indicazioni ai compagni).partita non facile, cinturato dai due centrali bianconeri. Sgomita, pressa e si danna l’anima, non incide ma si spende.(dal 33’ s.t.stessi compiti di Caputo. Tenta una perla delle sue su invito di Verre, fuori di poco. Giostra con l’esperienza).la Samp offre un primo tempo fantastico per organizzazione, ordine e lucidità. I blucerchiati, nella frazione iniziale, non sbagliano mezzo passaggio e neppure un movimento. Nella ripresa, la Juve alza il baricentro ma i blucerchiati reggono la pressione. Cambi azzeccati al momento giusto, fa il massimo con il capitale a sua disposizione.in uscita su Leris salva tutto e viene aiutato dalla traversa, in questo avvio di campionato è stato semplicemente decisivo.il migliore là dietro,spesso insicuro, soprattutto palla al piede, cresce alla distanza. Per ora è lui la prima alternativa ai centrali, ma Gatti scalpita.: che buco al 6' quando spalanca la porta a Leris, per sua fortuna c'è un Perin in formato titolare.un passo avanti col Sassuolo, due indietro con la Samp. Comincia perdendo un pallone sanguinoso su pressione di Leris (1' st: meglio di Alex Sandro pur senza strafare).: in ritardo di condizione, si nota di più con la Samp che non con il Sassuolo. Avrebbe il compito di riempire l'area di rigore, non ci riesce (17' st: dietro i big, c'è lui. Il giovane di cui Allegri si fida di più, pur essendo quello con meno esperienza. Prova a dare una scossa alla Juve, in parte ci riesce)il fioretto non lo usa più, è costretto a usare la mazza ferrata per aiutare una Juve spesso in affanno (40' st).ha cambiato il mercato della Juve, per Allegri resta un titolare, ma alla fine la prestazione è sempre la stessa. Utile a spezzare il gioco, mai realmente incisivo.si crea l'occasione buona per il vantaggio ma la spara addosso ad Audero con Vlahovic libero a centro area (32' st).: sbraita e si sbraccia, ora è la sua squadra. Sfiora l'autogol clamoroso svirgolando su calcio d'angolo. Primo pallone toccato nella metà campo avversaria? Al 50'. Troppo solo, troppo poco.specialista della fascia sinistra, sbaglia poco ma non rischia mai una giocata tale da spezzare gli equilibri. Spostato a destra, sul suo mancino la palla da tre punti, ma Audero la para.All.non è un argomento che lo entusiasma, ma la Juve gioca male, ha poche idee e sembrano pure confuse. La stagione è appena iniziata, ha ancora la porta inviolata, nonostante gli infortuni ha comunque 3 punti in più di un anno fa. Le attenuanti non mancano, ma tra le grandi è quella che sembra più indietro.