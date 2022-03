Come ampiamente previsto e annunciato, ieri al Ferraris di Genova per Sampdoria-Juventus era presente anche un ospite di spessore assoluto, ossia il C.T. della Nazionale italiana Roberto Mancini. Il 'Mancio', a Marassi, è di casa: e infatti l'allenatore era seduto a fianco del presidente blucerchiato Marco Lanna, suo compagno di squadra in quell'avventura Scudetto diventata già leggenda. Insieme a loro, altri due protagonisti del campionato vinto dalla Sampd'oro: il collaboratore Attilio Lombardo e il responsabile del settore giovanile doriano, Giovanni Invernizzi.



Molti i giocatori osservati da Mancini: nella Juve ad esempio sono stati impiegati un Rugani in crescita esponenziale, oltre a Pellegrini, Locatelli e Kean. Qualche calciatore in orbita Mancio c'è anche nella Samp, in particolare Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, però, ieri è rimasto abbastanza in ombra.