Tra la Sampdoria e la Juventus è sempre di attualità il tema del 'risarcimento' per il caso Ihattaren, prestato dai bianconeri ai blucerchiati eppure mai impiegato dalla squadra genovese a causa dell'ormai celebre 'fuga' dell'olandese. La situazione ha ovviamente danneggiato la Vecchia Signora, ma pure la formazione doriana che si è ritrovata con una lacuna a livello di organico, apparsa piuttosto evidente in particolare dopo l'infortunio di Damsgaard. Ihattaren sarebbe stato l'alternativa al danese, ma il problema fisico di Damsgaard ha costretto D'Aversa ad adattare per un intero girone calciatori al ruolo.



Secondo La Gazzetta dello Sport Juve e Samp starebbero ancora ragionando ad una possibile operazione in grado di aiutare entrambe le società. L'idea di Paratici è quella di prestare al club di Marco Lanna calciatori giovani, garantendo al Doria un rinforzo e permettendo alla Vecchia Signora di valorizzare suoi giocatori. Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001, ma non sarebbe il solo profilo in ballo.



Nelle ultime ore avrebbe preso quota anche Kaio Jorge, che ha trovato poco spazio nell'undici di Allegri e potrebbe percorrere la stessa strada fatta da Dragusin. Ciò consentirebbe all'attaccante brasiliano di fare esperienza, alla Samp di avere un nuovo elemento a disposizione e alla Juve di ripagare il suo debito morale nei confronti di Corte Lambruschini.