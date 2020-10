Il giocatore più atteso della2020/2021 scalpita.frigge per tornare in campo in Serie A, proprio contro la Lazio che lo ha lanciato nel calcio che conta. Negli ultimi giorni l’attaccante si è spesso allenato a parte, ma non dovrebbero esserci problemi sul suo impiego: “, sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli. Decide il mister, io mi sento pronto e sono prontissimo” ha detto a Il Secolo XIX.“Sono ogni giorno più felice di aver scelto la Samp. Trovo un gruppo stupendo, è la cosa che mi ha sorpreso di più. Subito la Lazio?, gli sono affezionato ma ora voglio solo vincere con la Samp e darò tutto se andrò in campo. Con Candreva abbiamo giocato tante volte insieme, ci conosciamo bene e lui è sempre lo stesso e non devo raccontarlo io.Silva è un centrocampista che ama cercare gli attaccanti in verticale. Tanta personalità, usa i due piedi, non ha paura. Ha tanta qualità, lo vedrete".Keita è celebre per la sua velocità. Non chiedetegli però i tempi sui cento metri: “Non lo so più, ora, durante l'anno voglio cronometrarmi, poi ne parleremo. In genere si dice che noi africani siamo veloci perché cresciuti scappando dai leoni, io però sono nato in Europa quindi ho più meriti per la mia velocità (ride). Casa? Sto chiudendo in queste ore, speriamo di trasferirci la settimana prossima con moglie e figlioletto".L’ex giocatore del Monaco è stato a lungo corteggiato sia da Ferrero che da Ranieri: “Loro mi hanno voluto molto ed è stato molto bello accettare. Ranieri è un mister che parla molto a tutti, non mi tratta in maniera diversa rispetto agli altri ed è normale sia così. In generale non sono un giocatore che ha bisogno delle parole dell'allenatore per sentire la responsabilità di dover fare bene. So di essere qui per cercare di fare la differenza e non sto nella pelle dalla voglia di provarci. Spero già contro la Lazio sabato al Ferraris”.Tra poche settimane sarà già tempo di derby per Keita e i blucerchiati:. Oltretutto, proprio un gol di Keita all’Empoli con la maglia dell’Inter aveva regalato la Serie A ai rossoblù: “Io quando indosso una maglia do tutto per quella maglia ee non avere la loro gratitudine”. Keita però non sa dire chi realizzerà più gol tra lui e l’amico Quagliarella: “È’ emozionante giocare con Fabio, non è tra noi due che dobbiamo fare la sfida ma contro le difese. Io spero che la Samp segni tanto, se poi segno io o lui non è un problema”. E a proposito del ruolo? “Vista la situazione del mister che ama il 4-4-2 mi piacerebbe fare lao la punta centrale. L'importante comunque è giocare”.