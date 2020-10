L'infortunio di Antonio Candreva preoccupa non poco la Sampdoria, che dovrà capire come sostituire l'ex esterno dell'Inter in vista della trasferta di Bergamo. Molti tifosi invocano l'utilizzo dal primo minuto di Keita Baldé, adattato sulla fascia, ma sembra piuttosto difficile che Ranieri possa propendere per tale soluzione.



Il problema è rappresentato dal fatto che Keita sta continuando con il suo iter per tornare a pieno regime a disposizione del mister. Attualmente l'ex esterno del Monaco non ha i novanta minuti nelle gambe, e le valutazioni di Ranieri riguardano principalmente due opzioni. La prima è quella di lasciarlo in panchina e utilizzarlo a gara in corso, la seconda via invece potrebbe essere quella di lanciarlo da titolare, dando comunque un'impronta persino troppo offensiva alla Sampdoria considerando l'avversaria, per poi sostituirlo comunque nella ripresa.