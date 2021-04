Claudio Ranieri teme il Crotone. Lo ha detto ai giocatori, e lo ha ribadito in conferenza stampa. L'allenatore della Sampdoria ha preparato la sfida ai calabresi con alcune idee tattiche, dovendo contare su quattro indisponibilità, ossia quelle di Torregrossa, Ekdal, Yoshida e Bereszynski. Per questo motivo, è lecito attendersi una difesa molto rimaneggiata.



Davanti ad Audero dovrebbero sistemarsi Colley e Tonelli, con Ferrari impiegato a destra e lo stakanovista Augello a sinistra. A centrocampo si rivedrà la coppia Thorsby-Silva, con Candreva a destra e presumibilmente Jankto a sinistra. Davanti, dopo l'esperimento di Verona, spazio alle certezze: Quagliarella-Keita in tandem.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.