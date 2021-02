L'attaccante della Sampdoria Keita Baldé sta vivendo un momento molto felice nella sua vita professionale e privata. A livello calcistico, la punta blucerchiata sta trovando il gol con grande continuità, mentre resta in attesa del secondo figlio dalla compagna. E nel futuro? Il nodo riscatto dal Monaco non sembra preoccuparlo: "​Io non devo convincere nessuno, devo solo fare il mio lavoro dentro il campo, come diciamo noi tra calciatori 'parla il verde', appunto il campo. E' solo quello il nostro banco di prova per giudicare il lavoro. Io al riscatto per ora non penso, a fine stagione si tireranno i bilanci e con la società si parlerà di tutto" ha detto a Il Secolo XIX, replicando alle affermazioni di Ferrero "A Genova ho trovato un ambiente buono, sono tutti bravi ragazzi, anche con gli altri dipendenti del club va benissimo, c'è feeling.prosegue Keita. "come è stato finora. Confermo, mi sento molto bene, sono molto contento. Il duro lavoro paga, la pazienza paga, ottenere buoni risultati anche nel calcio è la conseguenza delle cose fatte per bene. Sta arrivando tutto insieme e sono felice, lavoro sereno e devo continuare così".