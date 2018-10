Un inizio di stagione davvero molto positivo, per continuità e per reti (due nelle prime due partite giocate), ha portato Gianluca Caprari alla ribalta. L'attaccante della Sampdoria è arrivato persino alla Nazionale con Mancini, pur senza scendere in campo. Ultimamente però il giocatore sta trovando meno spazio nell'undici blucerchiato. Caprari spesso subentra a gara in corso, anche perchè la concorrenza tra trequarti e attacco è davvero folta.



Secondo il suo agente Davide Lippi Caprari avrebbe bisogno soltanto di un maggiore minutaggio. "Gianluca è partito benissimo, tutti si aspettano tanto da lui, noi compresi" ha detto il procuratore ai margini del Golden Foot di Montecarlo, come riporta Sampnews24.com. "Non sta giocando molto, è partito bene con due gol da titolare, ora non ha trovato molto spazio. Ci aspettiamo che trovi più spazio nella Sampdoria: è nell’età giusta per fare il salto di qualità ma per farlo deve giocare. Certo, in attacco sono in tanti - ha concluso Lippi - ma vedremo cosa succederà"