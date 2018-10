Vi ha lasciato un po' di amaro in bocca l'aperitivo milanese domenicale a base di Spritz rossonero? E' normale, è successo anche a me. Il drink mi è rimasto sullo stomaco, perchè. Anche a Giampaolo brontola la pancia, dal momento che lo stesso allenatore adesso è (legittimamente) più affamato dell'anno scorso. Il mister dellanon si accontenta più di sbocconcellare qualcosa, esige la cena completa, e ha ragione: ha alzato l'asticella, lui stesso nel post partita lo ha sottolineato: “Se dico che possiamo fare meglio, se sono rammaricato, è perchè ho stima di questa squadra”. Una stima evidenziata anche dalle frasi del dopo gara: Giampaolo voleva spazzolare tutto il buffet, voleva tornare a Genova con la pancia piena. Non gli basta più assaporare e assaggiare, avverte l'esigenza di sbranare tutto quello che c'è a disposizione. Anche al cospetto di chi spende di più per l'happy hour, come il Milan.E difatti la partita i rossoneri l'hanno risolta con le giocate individuali di quei giocatori pagati tanto, e da cui ci si aspetta proprio l'invenzione che permette alla gara di svoltare. Andersen adesso ha capito che con Higuain in area di rigore non ti puoi distrarre neppure per grattarti il naso, Sala sta ancora cercando Suso e Bereszynski ha imparato troppo tardi a francobollare Cutrone. Paradossalmente,. I blucerchiati hanno recuperato brillantezza in attacco, e l'hanno persa in difesa. Giampaolo troverà presto un nuovo equilibrio, ne sono abbastanza certo.Tra le note dolenti a mio avviso c'è la prestazione di. Nelle ultime due gare, il belga mi è sembrato decisamente involuto. Per qualità tecniche resta tra i primi tre doriani, e anche tatticamente sbaglia pochissimo, ma si sta limitando a svolgere il compitino. Strappa sempre la sufficienza, per carità, ma da uno così è lecito aspettarsi qualcosa in più. Contro il Sassuolo e a Milano il numero 10 blucerchiato– e non ci dimentichiamo che nasce trequartista, se l'uomo non lo salta lui, chi può farlo? -. Sarò troppo esigente, ma penso che per un calciatore del genere, appartenente in teoria ad un segmento superiore, siano aspettative legittime.Se non altro, l'aperitivo milanese è servito per gustarsi un manicaretto delizioso, da riproporre in chiave genovese il prima possibile. Mi riferisco a RiccardoRitengo che quella di ieri sia stata la. Non voglio peccare di lesa maestà ma il fantasista ex Fiorentina, finalmente recuperato, mi ha ricordato un po' il primo Cassano blucerchiato. Ovviamente non sono giocatori paragonabili, 'quello' era un mostro, un fenomeno assoluto, ma in alcuni fondamentali ieri il ragazzo di Forlì me lo ha riportato alla memoria. Già a partire dal gol. Controllo in corsa semplicemente appoggiando il piede a terra, palla spostata verso l'interno 'alla Cassano' accarezzando l'erba e tenendo il baricentro basso, e rasoterra chirurgico stile biliardo con palla in buca d'angolo. Qualche minuto più tardi ecco la piroetta tra le maglie rossonere, copyright “Fantantonio nel derby” (la veronica tra due calciatori del Genoa con successivo cambio di gioco a quaranta metri resta la mia giocata preferita di sempre), e poi cioccolatino a scavalcare la difesa per Quagliarella.. Ed è da qui che spero riparta la Samp. Magari al prossimo aperitivo ci serviranno qualcosa di più dolce...