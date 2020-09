Ieri il mondo dei social si è scatenato grazie ad alcuni indizi lanciati dal profilo Instagram di Keita Baldé, destinato (pare) a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. L'ex attaccante della Lazio, oggi al Monaco, era atteso già la settimana scorsa a Genova ma il suo arrivo è slittato sino ad oggi.



Durante la giornata, Keita ha prima pubblicato una storia in cui scriveva 'Soon', 'presto' in inglese, corredata di una clessidra, poi ha commentato la foto di Candreva in blucerchiato con un eloquente "Vamos", a cui il neo blucerchiato ha risposto con un altrettanto chiaro "Ti aspettiamo".



Nel frattempo è sceso in campo anche Pastorello, l'agente sia di Keita che di Candreva. Dopo aver perfezionato i dettagli del trasferimento dell'esterno italiano in blucerchiato, e aver firmato il contratto che lo legherà alla Samp, il procuratore è partito alla volta del Principato, per seguire l'evolversi della vicenda e la situazione legata ad alcune lungaggini burocratiche che hanno impedito a Keita di raggiungere Genova. Secondo alcuni lunedì potrebbe essere il giorno giusto per vedere il primo allenamento dell'attaccante al Mugnaini, ma per il momento a Corte Lambruschini non sarebbe ancora stata comunicata nessuna data in merito all'arrivo di Keita.