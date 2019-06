Gianluca Caprari è uno dei pezzi pregiati di casa Sampdoria. Già da alcune sessioni di mercato l'attaccante blucerchiato viene accostato a varie società, in particolare al Sassuolo (che sarebbe tornato alla carica anche ad inizio giugno). Negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato anche al Torino e al Cagliari, ora invece sarebbe il turno dell'Atalanta.



Il club nerazzurro sta rinforzando la squadra in ottica Champions, e da tempo monitora il giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma. Da Bergamo avrebbero domandato informazioni a Corte Lambruschini, effettuando un primo sondaggio. La Sampdoria però non è intenzionata a fare sconti, e secondo Il Secolo XIX chiederà la stessa cifra per cui si era praticamente accordata con il Sassuolo a gennaio, prima dell'infortunio di Caprari, cioè tra i 16 e i 18 milioni di euro.