Continua la caccia al sostituto di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. Il prescelto ha un nome e un volto ben precisi, ossia Alessio Dionisi. L'allenatore dell'Empoli è il primo nome sulla lista blucerchiata. La squadra azzurra non sembra intenzionato ad opporsi, i toscani però richiedono un indennizzo dal momento che l'allenatore ha ancora un anno di contratto.



Secondo Sky Sport Corsi avrebbe richiesto come contropartita il prestito del difensore Alex Ferrari, mantenendo però l'ingaggio interamente pagato dalla Sampdoria in vista dell'intera stagione 2021-2022.