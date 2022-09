L'ipotesi di un esonero di Marco Giampaolo, invocata da alcuni tifosi sui social, non è mai stata presa in considerazione dalla Sampdoria. L'allenatore blucerchiato è stato confermato a più riprese da tutto il CdA doriano, che ha ribadito la sua fiducia nei confronti del mister.



La motivazione è anche economica. L'intero mercato della Sampdoria, scrive Tuttosport, è stato votato al risparmio, con tutti i guadagni votati al risanamento dei bilanci, senza reinvestire i proventi in modo da rendere più appetibile il club ad eventuali compratori. Per questo motivo, la Samp non può permettersi un esonero di Giampaolo: il contratto da 1,2 milioni netti a stagione non permetterebbe a Corte Lambruschini di sostenere un altro stipendio per un tecnico.