Abdellhamid Sabiri ha decisamente avuto un impatto importante sulla stagione della Sampdoria. Oltretutto, l’attaccante arrivato dall’Ascoli aveva avuto parecchio mercato: “Gli era arrivata un'offerta molto importante dall'Arabia ma l'ho convinto a non accettare” ha detto Fabio Lupo, ex ds bianconero fino allo scorso ottobre ed oltretutto ex Sampdoria, nel 2011/12. “Gli dissi di credere in me e soprattutto in se stesso e di non andare perché poteva fare molto bene in Europa” racconta il dirigente a Il Secolo XIX. “Dopo il derby gli ho scritto: ‘Visto che non sbagliavo?".



Secondo Lupo, Sabiri ha ulteriori margini: “Conosco bene e stimo Giampaolo, con lui Sabiri può crescere tanto. Nel rombo di Marco può fare il trequartista, la punta e pure la mezzala. Anche da esterno sta facendo bene. Ha tecnica, forza ma la dote migliore è il tiro, imprevedibile, da fermo e su azione. E poi non ha paura, nei momenti più caldi è la sua forza” conclude.