Oggi ai microfoni di Telenord l’ex vicepresidente della Sampdoria Fabrizio Parodi ha parlato della situazione in merito al rapporto tra la proprietà Garrone e i tifosi blucerchiati, chiudendo con una considerazione sul futuro:



“I tifosi sono stati non molto 'fair' nei confronti della famiglia Garrone che la riportò in alto. Ci siamo divertiti per dodici anni, con una Sampdoria fatta a uso e consumo dei Garrone. Loro facevano i patron di una squadra tutta italiana, intorno alla Sampdoria si era creato un grande pathos. L'epilogo non è stato molto bello nei confronti di Edoardo, invece di stimolarlo a rimanere i tifosi hanno incominciato a trattarlo molto male. Ci ha messo tanto amore e tanti soldi, aveva impostato bene la società. Osti e Pecini sono sue creature."



Sul futuro della società: "Un gruppo di genovesi pronti a prendere la Sampdoria? Sicuramente sarebbe un sogno, degli imprenditori ci sono. Edoardo speriamo che possa essere di nuovo rivalutato dai tifosi, chissà, non si sa mai...".