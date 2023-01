Uno dei giocatori con cui la Sampdoria vuole fare cassa, in vista della scadenza di metà febbraio, è Omar Colley. Il centrale gambiano ormai da parecchie stagioni viene dato in partenza, e questa finestra potrebbe essere quella buona. All'improvviso, sul giocatore è piombata l'Hertha Berlino, che sarebbe pronta a mettere sul piatto 5 milioni di euro.



La destinazione tedesca stuzzica maggiormente Colley, che nel frattampo si è affidato ad un altro procuratore, Pastorello, rispetto al Cagliari, rimasto alla finestra. La Samp sta provando a cercare la definizione dell'affare entro la serata, anche se per l'ex Genk nel frattempo secondo Il Secolo XIX si sarebbe fatto vivo anche il Besiktas.