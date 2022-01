Gli occhi dellasono puntati in casa. Dopo il probabile accordo per Rincon , i blucerchiati potrebbero tentare di convincere un altro giocatore granata a sposare la causa blucerchiata. Si tratta dell'esterno offensivo Simone, che ha appena ottenuto il tampone negativo e sembra disperatamente alla ricerca di una chance per rimettersi in gioco.Il calciatore era già stato trattato a lungo dalla Samp alcune sessioni di mercato fa. Alla fine di una lunga telenovela, Verdi aveva scelto il Torino ma in granata non ha trovato loche si aspettava. Juric non lo ha escluso definitivamente dalle rotazioni, ma il minutaggio non è stato comunque elevato e per questo motivo l'ex Bologna accetterebbe volentieri una gennaio.La Sampdoria, secondo Tuttosport, sarebbe in vantaggio sulla base del, da capire se con diritto o obbligo di riscatto. A solleticare i blucerchiati in particolare è il fatto che Verdi potrebbe giocare su entrambe le fasce offensive, garantendo a D'Aversa alcune soluzioni assenti sino ad oggi nello scacchiere doriano.