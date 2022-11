Come successo regolarmente nelle ultime sessioni di calciomercato, la Sampdoria a gennaio dovrà scontrarsi con il famigerato indice di liquidità, che si sommerà ai tanti paletti economici già presenti per il club blucerchiato. Corte Lambruschini non riuscirà a rispettare tale parametro, e quindi dovrà controbilanciare ogni entrata con un'uscita.



Secondo Sampnews24.com nel mercato invernale l'imperativo sarà prima di tutto fare cassa, e non ci saranno quindi incedibili. Per ogni entrata, servirà un'uscita di pari livello, in modo da pareggiare gli indicatori economici, al netto delle sparate di Ferrero, che in una recente intervista aveva 'promesso' 6 innesti in caso di suo ritorno in sella.