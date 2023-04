Sono giornate febbrili per la Sampdoria e per il suo futuro societario. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo della soluzione bond, il 'prestito obbligazionario convertibile garantito' che permetterebbe ai sottoscrittori di investire soldi nel club ricevendo le sue azioni in pegno da Ferrero. Adesso emerge anche un termine ultimo per questa soluzione, ossia il 30 aprile.



Del bond si parla da novembre, ed è stato accostato (per ora invano) a vari soggetti. E' stato proposto da Banca Sistema, tra i principali creditori della Samp ed estensore del "term sheet", ossia un accordo preparatorio a quello di investimento, firmato a fine febbraio da Banca Sistema e da Sport Spettacolo, la holding di Ferrero controllante della Samp. In tale documento sono riassunti i punti cruciali dell'operazione: la cifra è 30 milioni da utilizzare come versamenti in conto capitale presenti e futuri, la durata dell'investimento 18 mesi e il tasso di interesse fisso del10%.



Il bond è una delle soluzioni proposte dal CdA per ampliare la gamma di soluzioni per il salvataggio della Samp e permetterebbe al sottoscrittore di convertire tra 18 mesi il bond diventando proprietario della Samp. Secondo Il Secolo XIX, potrebbe sottoscriverlo addirittura la stessa Banca Sistema, che sta relazionando in merito anche il trustee Vidal, il CdA e l'avvocato Bissocoli. Questa soluzione permetterebbe ai Ferrero di far entrare un finanziatore senza intaccare il capitale.