La stagione di Jakub Jankto è stata divisa a metà. Molto positiva la prima parte, estremamente negativa la seconda, con il calciatore che non è riuscito ad incidere. Nonostante ciò, il gol e i due assist messi a segno con la Repubblica Ceca avrebbero acceso i riflettori di mercato sull'esterno della Sampdoria.



Secondo La Repubblica Jankto ha parecchio mercato in Bundesliga, e in estate potrebbe partire. La Samp, che ha già rifiutato a gennaio un'offerta da 8 milioni per l'ex Udinese, sembra aver già fissato il prezzo per Jankto. Da Corte Lambruschini infatti non sarebbero intenzionati a scendere sotto i 15 milioni per il calciatore.