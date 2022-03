I tifosi della Sampdoria si aspettano una reazione da parte della squadra di Giampaolo, dopo la brutta sconfitta con l'Udinese. I sostenitori blucerchiati vogliono partecipare alla rincorsa salvezza, sostenendo la squadra con cui hanno anche avuto un confronto al rientro dal Friuli.



Anche la Federclubs, la Federazione che riunisce tutti i gruppi organizzati di tifosi blucerchiati, ha chiamato a raccolta il pubblico per la sfida molto complessa con la Juventus: "Sabato, ore 18: ci aspettiamo una reazione dai nostri ragazzi, una risposta sul campo, una risposta fatta di carattere e orgoglio" ha scritto la Federclubs. "La difficoltà della sfida sia un incentivo in più a voltare pagina dopo le ultime due stucchevoli prestazioni.Marassi sta tornando ad essere la nostra arma in più: continuiamo a fare la nostra parte, ad essere la spinta in più nei momenti difficili, torniamo a vivere lo stadio, dal vivo. Noi ci saremo".