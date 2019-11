Forse nemmeno lui si aspettava un esordio in una gara così delicata: il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby ha assaggiato per la prima volta la Serie A in un match importantissimo per i blucerchiati, ossia quello del Mazza con la Spal.







"Sono molto contento per questo inizio, anche per la squadra e i tifosi è importante" ha detto il norvegese a Samp TV. "In questa situazione è difficile, però abbiamo fatto una gran partita fuori casa. La Spal è una squadra forte, che sa vincere in casa".



L'avvio di gara è stato complicato, poi la Samp è uscita sulla distanza: "Il primo tempo è stato difficile, abbiamo fatto fatica, nel secondo tempo meglio. Sono molto contento". Thorsby sta anche superando alcune barriere linguistiche e tattiche: "Ogni giorno miglioro: sto imparando l’italiano, il calcio è differente ma provo ogni giorno a fare di più. Oggi - conclude - è sicuramente una giornata speciale per me".