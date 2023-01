Una delle trattative da tenere monitorate in quest'ultima finestra di mercato riguarda la Sampdoria e la Fiorentina, che discutono in merito al futuro di Abdelhamid Sabiri, trequartista blucerchiato in uscita da Corte Lambruschini. I viola erano partiti offrendo 2 milioni di euro per l'ex Ascoli, il Doria invece ne chiedeva il doppio.



La trattativa secondo Il Secolo XIX ieri era tiepida. I viola erano disposti a lasciare il calciatore in prestito a Genova sino al termine della stagione, e avevano alzato un po' l'offerta rispetto ai 2 milioni iniziali, ma resta il nodo rate. La Samp vorrebbe incassare subito tutti soldi di Sabiri, la Fiorentina invece vorrebbe dividerli in due rate.