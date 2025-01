Getty Images

La questione centravanti, per la, è diventata dirimente. Mister Semplici ha chiesto un calciatore con caratteristiche particolari, vuole un attaccante strutturato fisicamente, in grado di dare alternative a Tutino e Coda. Nei giorni scorsi sono circolati i nomi di Cerri e Raimondo, ma per entrambi la Samp ha atteso troppo e i due calciatori si sono accasati a Salerno. Il nodo è la poca disponibilità economica al momento dei blucerchiati.L'uscita di Antonino, però, potrebbe liberare uno slot in avanti. L'ex Empoli si accaserà alfino al termine della stagione: l'intesa è stata trovata sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. A questo punto la Samp dovrebbe avere spazio di manovra per perfezionare almeno l'innesto di un attaccante.

Oltre ai nomi circolati nei giorni scorsi, ad esempio quello di Petagna, c'è un altro elemento del Monza che sarebbe stato proposto ai blucerchiati. Si tratta di Mirko, croato-bosniaco classe 1995 di proprietà dei brianzoli, utilizzato pochissimo in questa stagione. Le presenze in A sono state 7, ma per un totale complessivo di 91 minuti. Maric è in lista di trasferimento e aveva vissuto la sua miglior stagione in Italia nel '21-'22, a Crotone, con 11 reti. Sempre alla finestra, scrive Il Secolo XIX, anche Mbaye. L'ex Milan era stato seguito anche in estate, Accardi lo aveva portato ad Empoli l'anno scorso, e adesso è svincolato dopo alcuni mesi in Marocco, al Wydad Casablanca.